"Он имеет соответствующий опыт, коммуникацию и знакомства на территории Николаевской области", – подчеркнул Ким.

Генерал Дмитрий Марченко вновь прибыл в Николаевскую область с целью координировать действия военных с гражданской администрацией. Также он займется вопросами работы с партизанами.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал для "Радио Свобода".

"Господина Марченко по моему письму, по моей просьбе, отправил в Николаевскую область главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с целью улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами. То есть господин Марченко не подчинен военным в отношении военных действий, но в отношении гражданских и военных, которые не в тылу, а скажем так, по обеспечению, он усилит. Потому, что он имеет соответствующий опыт, коммуникацию и знакомства на территории Николаевской области", – подчеркнул Ким.

44-летний генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко до апреля руководил обороной Николаева, а затем был переведен на другой участок фронта. В июле его снова вернули на Николаевщину.

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