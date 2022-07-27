В результате подрыва один коллаборант погиб, другого госпитализировали.

В разведке сообщили о подрыве автомобиля коллаборантов в Херсоне, в котором находились два человека.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине продолжает распространять среди сторонников "русского мира" и местных коллаборантов "билеты на концерт Кобзона". На этот раз билет получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй несколько "задержится" в медицинском учреждении", - говорится в сводке.

В этой связи украинские разведчики напоминают всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам.

Ранее издание о событиях в Херсоне "Мост" сообщило, что в городе взорвалась машина оккупационной "ДПС" на проспекте Адмирала Сенявина.

По сообщениям аналитиков из Института изучения войны, украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, ведущих в Херсон, которые контролируют оккупанты.

Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

Противник вчера предпринял попытку провести ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Также ВС РФ продолжили обстрелы вдоль всей линии фронта на южном направлении.

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