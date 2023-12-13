Аварийно-восстановительные работы энергетики должны завершить до 14:00.

В Киеве из-за ночной атаки обесточены 35 домов частного сектора.

Об этом сообщает компания ДТЭК. "Этой ночью оккупанты снова атаковали столицу. В Днепровском районе без света осталось 35 домов частного сектора. Энергетики отправились на место, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - информирует энергопоставщик.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

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Россияне мощно атаковали Киев - новости, которые стоит знать

Ровно в 03:00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице. По информации Воздушных сил ВСУ, все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных сил. Тип ракет, как отмечалось, может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Позже в сообщении Генерального штаба ВСУ отмечалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет - зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер". Киевская городская военная администрация отмечает, что погибших в результате вражеской атаки нет.

В результате работы ПВО по воздушным целям врага в столице в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет. В частности, в Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги и не загорелись, а в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах - на жилые дома и другие локации, вызвав их повреждения и отдельные возгорания.

В Деснянском районе проводилась эвакуация людей из 9-ти этажного жилого дома, в котором возникло возгорание на 7 этаже.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей, - госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, 6 детям.

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