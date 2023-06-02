Кроме удара по столице, за прошедшие сутки враг нанес 46 авиационных ударов по украинским городам.

Российские оккупанты продолжают практику ежедневных атак по Украине с применением различных типов вооружения. По Киеву этой ночью враг ударил крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, использовано более 30 единиц, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Киевские власти предварительно информировали об уничтожением силами ПВО более 30 воздушных целей различного типа, в частности, ракет типа Х-101/555 и БПЛА "Shahed".

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Кроме удара по столице, за прошедшие сутки враг нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждена детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", – констатирует Генштаб.

Массированные атаки РФ по Украине - что надо знать

В мае российские оккупанты вернулись к практике массированных обстрелов украинских городов. По украинской столице в прошлом месяце было нанесено 17 массированных ударов.

В то же время тактика врага изменилась – атаки происходят с применением не только ракет, но и ударных дронов, с разных направлений. Такой подход, акцентировали в Воздушных силах, позволяет оккупантам выявлять и истощать украинские силы противовоздушной обороны.

В прошлом месяце враг значительно активнее использовал для ударов дроны-камикадзе иранского производства. С начала полномасштабной войны и до 24 мая РФ выпустила по Украине более 1100 таких дронов, большинство (почти 900) сбили. Самая масштабная атака дронами по Киеву с использованием 54 БПЛА состоялась 28 мая.

В ВС акцентировали, на данный момент у врага достаточной БПЛА для того, чтобы сделать террористические атаки ежедневными.

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