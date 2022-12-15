Его задержали и якобы передали службе безопасности Пригожина для казни.

Наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев некоторое время воевал под Бахмутом, а затем сбежал с фронта и вернулся в Россию. Боевик рассказал правду о реалиях боевых действий и подтвердил казни наемников.

Как отметил украинский журналист Денис Казанский, Медведев записал видеообращение, в котором рассказал, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет своих людей тупо на мясо, в бессмысленные атаки, где нет шансов выжить. Кроме того, он подтвердил, что "вагнеровцы" проводят регулярные казни "своих" без суда и следствия за различные провинности.

"Компания в одностороннем порядке продлила контракт до шести месяцев, не спросив моего мнения. Затем продлили до восьми месяцев. Связано это, скорее всего, с тем, что там начало происходить. После прибытия заключенных на службу происходят странные вещи: убийства от своих же сотрудников - службой безопасности "Вагнера" осужденных, тупые приказы, которые отдавало наше командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами, отношение, оскорбления, побои...",- рассказал бывший "вагнеровец".

Он добавил, что сожалеет о выборе воевать в составе "Вагнера". Он обратился в ФСБ, Генпрокуратуру, к Путину лично за помощью. По словам оккупанта, его жизни угрожает опасность. "Вагнер" разыскивает его.

"Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Я не совершил никакого преступления. То, что я отказался участвовать в непонятных манервах Евгения Пригожина и приближенных к нему лиц...", - заявил он, добавив, что живет в "правовом государстве", поэтому надеется на помощь.

"Правовое государство" отреагировало мгновенно. Медведева уже задержали и, по сообщениям российских СМИ, планируют передать "Службе безопасности Евгения Пригожина" для расправы и убийства с помощью кувалды.

Заключенные на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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