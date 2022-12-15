Гордость РФ - танк Т-90М "Прорыв" - стоит на экспорт 5 миллионов долларов.

Один из лучших подразделений ПТРК "Дайвер" впервые показал уникальный бой - уничтожение незащищенного и новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" выстрелом ракеты "Стугна".

Соответствующим видео поделился журналист и главный редактор издания "Цензор. НЕТ". Напоминается, что "Стугна" - разработка украинского КБ "Луч" стоимостью 25 тысяч долларов, а танк РФ стоит на экспорт 5 миллионов долларов.

"Впервые на видео уничтожения ПТРК отчетливо виден характерный силуэт "Прорыва". Результативный бой произошел под Бахмутом", - уточнил локацию журналист.

Он добавил, что действия подразделения "Дайвера" отличаются высоким уровнем разведки и планирования операций.

Бои за Бахмут

На Донбассе наиболее ожесточенные бои на сегодня идут именно за Бахмут. Этот город называют эксперты сейчас целью Кремля номер 1. Но все попытки штурма русских здесь проваливаются, ВСУ удерживают свои позиции и контроль над населенным пунктом.

9 декабря Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

Капитан Нацгвардии Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава вблизи Бахмута.

Накануне стало известно, что во время одного из штурмов под Бахмутом ВСУ ликвидировали 17 "вагнеровцев". Еще 70 наемников получили ранения.

Военный эксперт Олег Жданов объяснял, что Бахмут имеет важное значение, и если российские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

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