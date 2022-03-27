Одну из групп российских хакеров спонсирует правительство РФ, отметили в Госспецсвязи.

Среди российских хакеров, которые атакуют украинские государственные информационные ресурсы и критическую информационную инфраструктуру, есть две группы - политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Жору.

Как он рассказал, к первой группе относятся киберпреступники, которые объединяются с другими группировками для атак против Украины.

"Мы видим, что некоторые из них отказываются от предложений атаковать Украину, что является очень важным знаком", - отметил он.

Вторая группа - это хакеры, которых спонсирует правительство РФ, большинство из них - военные.

"Это люди, которые служат или работают на ГРУ, российский генштаб, ФСБ и другие учреждения. Они имеют военные звания и пользуются данными российской разведки и, скорее всего, делятся этими данными с обычными киберпреступниками. Эти хакеры атакуют и будут атаковать и дальше", - сказал Жора.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины.

Сперва враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Чернигов.

Российская сторона также вела против Украины кибервойну. 19 марта в Госспецсвязи сообщили, что с 15 февраля наша страна подверглась более 3 000 DDoS-атакам.

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