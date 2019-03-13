Suddeutsche Zeitung: Бабий Яр напоминает, как СССР замалчивал преступления нацистов

Из-за антисемитизма советской империи разговоры о евреях как о жертвах были табу.

Бабий Яр в Киеве стал местом, где Третий рейх провел свою самую масштабную операцию по массовому уничтожению людей на территории СССР во времена Второй мировой войны. Но очень долго здесь не было даже памятника, который бы напоминал о жертвах преступления.

Об этом на страницах издания Suddeutsche Zeitung пишет историк Эйнштейновского форума в Потсдаме Миша Габович. Он напоминает, что в сентябре 1941 года в Бабьем Яру страшной смертью погибли более 33 тысяч киевских евреев. После войны по приказу властей СССР место масовой казни было застроено. Отгороженную дамбой часть использовали для слива отходов с кирпичных заводов неподалеку.

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И вот 13 марта 1961 года плотину прорвало. Авария унесла жизни более тысячи людей. Тогда, в 1960-е годы, в Бабьем Яру начали доставать останки. В процессе взрывались неразорванные снаряды времен Второй мировой войны, которые лежали под землей. Возникали оползни. Все это привело к новым жертвам. Для многих это стало возмездием за забвение.

«13 марта был судьбоносным днем для Бабьего Яра и в другом смысле. В этот день в 1945 году партийное и республиканское руководство Украины приняло решение установить на месте массового расстрела памятник. Но через три года после того началась антисемитская кампания Иосифа Сталина, которая сорвала эти планы», - говорится в статье.

Автор замечает, что Бабий Яр стал международным символом замалчивания Холокоста в Советском Союзе. Ведь коммунистическая империя «превозносила героев и не признавала жертв». Большие города, а особенно столицы советских республик, были под особо пристальным наблюдением. Все, что было связано с сохранением памяти, строго проверялось на соответствие коммунистическим канонам. Фактически в те времена на месте массовых убийств в большом городе был построен лишь один мемориал – «Яма» в Минске. Его построили евреи-ветераны в 1946 году на месте, где были расстреляны 5 тысяч жителей минского гетто.

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На периферии все было иначе. В небольших городах после Второй мировой войны появилось много памятников погибшим евреям. В общем, историки нашли их в 733 населенных пунктах на территории тогдашнего СССР. Однако, ни на одном из них не упоминалось о Холокосте. Собственно, авторы мемориалов не так хотели почтить память жертв геноцида, совершенного нацистами, как своих родственников и соседей.