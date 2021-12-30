Речь идет не только о российских, но и об иностранных компаниях.

Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к оккупационным судьям в Крыму и к компаниям, причастным к строительству Керченского моста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

Читайте такжеАвстралия усилила санкции против России из-за Крымского моста"Рассмотрели вопрос о применении персональных ограничительных мер в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляли, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего государства, и против компаний, непосредственно принимавших участие в строительстве Керченского моста…", - отметил он.

Данилов уточнил, что речь идет не только о российских, но и об иностранных компаниях.

Полный список будет известен после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении соответствующего решения СНБО о санкциях в действие.

Напомним, 7 марта 2020 года Россия запустила по Крымскому мосту поезд для сообщения оккупированного полуострова с Краснодарским краем РФ.

Автомобильное движение по Керченскому мосту между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считало главным событием 2018 года.

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