Чиновник также выступил против антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр экономики Словацкой республики Рихард Сулик считает, что Россия не вернет оккупированный Крым Украине.

Его заявление цитирует словацкое издание Pravda.

Антироссийские санкции чиновник назвал неудачными, страны, по его словам, "должны торговать друг с другом".

"И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - заявил Сулик.

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При этом он добавил, что напряжение на границе Украины и РФ не способствует налаживанию отношений.

Оккупация Крыма: справка УНИАН