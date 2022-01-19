Словацкий чиновник сделал громкое заявление о Крыме / .facebook.com/RichardSulik
Вице-премьер, министр экономики Словацкой республики Рихард Сулик считает, что Россия не вернет оккупированный Крым Украине.
Его заявление цитирует словацкое издание Pravda.
Антироссийские санкции чиновник назвал неудачными, страны, по его словам, "должны торговать друг с другом".
"И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - заявил Сулик.
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При этом он добавил, что напряжение на границе Украины и РФ не способствует налаживанию отношений.
Оккупация Крыма: справка УНИАН
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.