Для бойцов ВСУ уничтожение этой бригады стало личным.

10 октября российские оккупанты из 155-й отдельной морской пехотной бригады захватили группу украинских операторов БПЛА на Курщине и расстреляли их. Украинские морпехи 501-го батальона морской пехоты контратаковали и отомстили за защитников.

Как пишет Forbes, украинские бойцы на нескольких бронетранспортерах М-113 во главе с парой танков Т-64 атаковали по главной дороге, которая пролегала мимо Зеленого Шляха, где и произошли трагические события.

Т-64 выпустили дым для прикрытия и били своими 125-миллиметровыми арматами, поразив по меньшей мере одну российскую машину. Дрон ВСУ зафиксировал пятерых погибших врагов.

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"501-й батальон морской пехоты - не единственное украинское подразделение, которое собирается отомстить за Курщину, куда мощные украинские силы вторглись 6 августа, быстро захватив выступ площадью несколько сотен квадратных километров. Три элитные украинские бригады - 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады и 47-я механизированная бригада - также контратаковали 155-ю бригаду морской пехоты", - отмечает издание.

На прошлой неделе в пятницу 95-я десантно-штурмовая бригада загнала в угол взвод российских морпехов и уничтожила их с помощью танков, БПЛА, ракет и мин. Было ликвидировано 30 противников.

В издании добавляют, что для 501-го батальона морской пехоты эта месть также является миссией искупления, ведь она была частью украинского гарнизона в Крыму. Когда ВСУ, не имея оружия, покидали оккупированный полуостров, к ним присоединились только 64 морпеха из этого батальона, тогда как сотни - остались.

В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ восстановленный батальон держал оборону Мариуполя, однако был разгромлен во второй раз. В 2023 году его снова восстановили и отправили в бой. В августе этого года военные 501-го батальона вошли в Курскую область.

"Окровавленная с трех сторон украинской армией, десантными силами и морской пехотой, 155-я бригада морской пехоты в беде. Как и украинский 501-й батальон морской пехоты, российская бригада была уничтожена и восстановлена несколько раз в течение 32-месячной войны России против Украины. Это может произойти снова. Российские морские пехотинцы, которые казнили украинских операторов беспилотников, являются "сволочами" и "бешеными собаками", заявили в десантных силах Украины", - пишет Forbes.

Как добавляется, для бойцов ВСУ уничтожение этой бригады является не только жизненным императивом - это личное.

Казнь украинских военных

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что россияне все чаще казнят военных ВСУ. Он призвал МУС сделать хоть что-то, чтобы прекратить это.

Издание Politico, ссылаясь на данные Министерства обороны Украины, отметило, что по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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