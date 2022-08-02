Россияне устроили дымовую завесу, но боеприпасы неожиданно начали детонировать.

На железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, оккупанты успешно "демилитазировали" собственный поезд 31 июля. В тот день на "Каланчак" прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов.

"В 8 часов утра следующего дня рашисты начали разгрузку эшелона. Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Примерно в 11:20 в районе проведения работ прогремел взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотной дымовой завесы. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без всякого предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, взрыв, вероятно, стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

В ГУР также подтвердили, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по железнодорожному эшелону оккупантов, который прибыл на станцию Брилевка. Эшелон насчитывал свыше 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

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