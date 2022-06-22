Военный удивлен, что этого оружия не было в одном из списков требующихся украинской стороне вооружений.

Отставной генерал бундесвера Удо Ойлиг считает, что в боях против оккупантов украинской армии, помимо артиллерии, необходимо большое количество дронов.

Такое мнение он высказал в интервью DW.

Он подчеркнул, что западным партнерам необходимо усилить мощности ВСУ, чтобы Украина могла действовать в глубине позиций врага.

"И таким образом бороться с его (врага) мощной артиллерией, а также препятствовать его снабжению боеприпасами, скажем так, логистике тыла, помогающей восполнять потери на фронте", - отметил военный.

По словам Ойлига, использование дронов в этой войне тоже есть действенным вариантом: "И я удивлен, что их не было в одном из списков (список требующихся украинской стороне вооружений). Но в другом списке, я думаю, они были указаны".

"Беспилотные системы показали себя очень эффективно и результативно во время войны в Закавказье (в Нагорном Карабахе), когда их использовал в боях Азербайджан. И я могу себе представить, что для украинской армии беспилотники могут сыграть очень важную и эффективную роль для отражения российских атак", - считает эксперт.

Для защиты передвижений войск нужны танки и бронетехника, добавил Ойлиг.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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