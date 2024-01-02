Дыхательные и тактильные упражнения, различные игровые практики - все это может сработать, утверждает Минздрав.

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какими играми и тактильными жестами родители могут успокоить ребенка в момент, когда в небе разрываются ракеты и он напуган.

Актуальные советы в день массированного удара по Киеву ведомство опубликовало в виде иллюстраций-советов. В арсенале родителей отвлекающие, дыхательные, тактильные упражнения и игровые практики.

Отвлекающие упражнения помогут преодолеть стресс:

Можно включить ребенку музыку в наушниках;

дать леденец, сухофрукт, жевательную резинку/конфету - что-то съедобное, чтобы привлечь внимание к вкусностям;

каждый звук взрыва можно сопровождать какими-то дразнилками об оккупантах.

Вы также можете попробовать стимулировать дыхательную систему ребенка, чтобы успокоить.

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Дыхательные упражнения для преодоления страха

Родителям советуют вместе с ребенком медленно и полной грудью делать вдох-выдох, чтобы успокоиться;

можно пускать мыльные пузыри, чтобы стимулировать мощный выдох;

можно петь вместе песни или сдувать что-то с ладони или твердой поверхности (таким образом мы тоже стимулируем дыхательную систему).

Во время громких взрывов также стоит попробовать различные игровые практики.

Во что играть, когда летят ракеты

Можно поиграть в простую игру "слоник, который обмахивается ушами": прикладываем ладони к ушам - открываем - закрываем; поиграть в "насекомых": представляем, что в помещение много комаров или мух и начинаем их ловить. Хлопаем громко в ладоши, импровизируем, чтобы привлечь внимание ребенка;

Также успокоиться помогут различные тактильные жесты.

Тактильные упражнения для напуганного ребенка

Помассировать мочки ушей (это можно совместить с игрой в "слоника"), также важно простучать зону за ушами; провоцируем зевоту. Для этого проводим пальцами от козелка уха до челюстного сустава и предлагаем ребенку зевнуть.

Помним, что самое главное, чтобы во время опасности ребенок не чувствовал себя напуганным и одиноким. Поэтому, придерживаемся правил 2-стен, по возможности находимся в укрытии и используем упражнения/игры, чтобы страшный период войны не стал еще травматичнее для самых маленьких украинцев.

Как спастись из-под завалов - советы ГСЧС

После предыдущего массированного ракетного удара по Киеву в ГСЧС также опубликовали действенные советы для украинцев о том, как себя вести, если оказался под завалами и ждешь спасения.

В частности, там объяснили, что спасатели устраивают так называемые минуты "тишины": в эти мгновения они прислушиваются, есть ли под завалами люди. Поэтому важно дать о себе знать.

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