Оккупанты, вероятно, активизируют текущие наступательные операции, ракетные удары и атаки БПЛА.

Вооруженные силы Украины смогут приостановить наступление оккупационной армии при условии быстрого поступления помощи США.

Как сообщают эксперты Института изучения войны (ISW), на днях председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер анонсировал, что оружие, среди которого ATACMS, может быть доставлено в Украину до конца следующей недели. Это произойдет при условии, что Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка вооружения поможет Силам обороны стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу

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"ISW продолжает оценивать, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи по безопасности США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут притупить текущее российское наступление, если предположить, что американская помощь поступит быстро", - говорится в отчете аналитиков.

По их оценке, оккупанты, вероятно, активизируют текущие наступательные операции, ракетные удары и атаки БПЛА в ближайшие недели, чтобы использовать "окно", которое возникло из-за ограничения материальных средств для ВСУ.

Война в Украине - помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона, в котором предусмотрены десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Документ еще должен принять Сенат, затем его дадут на Байдену.

Теперь военные видят перспективу получения оружия и надеются как можно быстрее использовать его на передовой.

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