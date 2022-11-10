Херсон имеет большое значение как стратегическая точка, откуда Украина может перекалибровать свое контрнаступление, отмечает издание.

Отступление российских войск из Херсонской области - крупная победа Киева, которая лишает Москву ее самого большого военного достижения в войне. Ведь Херсон - стратегически важный город из-за близости к аннексированному Крыму.

Аналитики говорят, что контроль над Херсоном расширит возможности Киева для нанесения большего ущерба России и ее способности удерживать территорию, которую она все еще контролирует. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отступая от города, расположенного на правом берегу реки Днепр, Россия стремится укрепить свою оборону на другом берегу реки, где она уже несколько недель возводит оборонительные рубежи.

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"Западные официальные лица ожидают, что пока Украина сможет отбить северо-западный берег Днепра к концу ноября, Россия сможет удержать другой берег", - отмечает FT.

Помимо своего символического значения как единственного областного центра, захваченного Россией в ходе более чем 8-месячного вторжения, Херсон имеет важное стратегическое значение, откуда Украина может перекалибровать свое контрнаступление, подчеркивает Financial Times.

Херсонская область связывает материковую Украину с оккупированным Россией Крымом, а сам город находится примерно в 100 км от перешейка, обеспечивающего России узкий наземный коридор для пополнения запасов ее войск с баз на оккупированном полуострове.

В результате три важные дороги, проходящие через сухопутный мост, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов могут оказаться в пределах досягаемости артиллерии Украины.

Это может привести к тому, добавляет издание, что Россия перебросит больше сил на юг, чтобы защитить подход к аннексированному полуострову.

Россияне покидают Херсон

9 ноября армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области. Позже появились сообщения о бегстве россиян с правого берега региона на левый.

Ближе к вечеру министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Днепра на Херсонском направлении из-за проблем со снабжением оккупантов.

Но украинская сторона пока не видит признаков того, что Россия дествительно покидает Херсон, более того, в городе сохраняется значительная часть группировки РФ, в регион стягиваются дополнительные резервы.

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