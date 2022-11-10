Во время доклада спикер российского ведомства не акцентировал на выходе войск из Херсона.

В Минобороны России назвали перемещение оккупантов с правого берега Херсонской области на левый "маневром".

Спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков 10 ноября подчеркнул "строгое соответствие с планом".

"Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил спикер.

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В то же время спикер не акцентируется на Херсоне, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра. Вместо этого Конашенков обратил внимание на "николаевско-криворожское направление".

Ситуация на Херсонщине: последние новости

9 ноября 2022 года новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил об уходе войск из правого берега Херсонской области. Речь идет, в частности, и об областном центре - городе Херсон.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты будут пытаться задержаться в Херсонской области. Он также призвал не радоваться преждевременно освобождению областного центра, поскольку Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.

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