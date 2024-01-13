Теперь на передовой не только подразделения "Шторм-Z".

Россия вновь начала активные штурмы юга Украины, но теперь использует для наступления не только подразделения "Шторм-Z", но и морскую пехоту с десантом.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она предполагает, что армия РФ ждала прибытия дополнительных подразделений, поэтому ранее на фронте наблюдалось условное затишье в штурмах.

"Сегодня мы видим, что они проворачиваются на тот уровень, который примерно и держали раньше", - сказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк пояснила: если ранее Россия реализовала от 10 до 13 штурмовых действий за сутки, затем она снизила уровень атак до 1-3 штурмов. Теперь активность врага достигает 9 штурмовых действий и более.

Руководитель пресс-центра предположила, что военное руководство РФ ставит перед оккупантами задачу прорвать оборону юга. "Очевидно, им ставится задача прорвать нашу оборону", - указала она.

Поэтому войска РФ получили подкрепление и пошли в новые атаки, однако ВСУ держат удар. За минувшие сутки было уничтожено до 38 человек личного состава врага в зоне ответственности ОК "Юг", указала Гуменюк.

Генштаб ВСУ раскрыл последствия штурмов оккупантов

Сегодня в своей утренней оперативной сводке о войне Генштаб уточнил, что РФ приходится расплачиваться собственными людьми за активизацию штурмов в Украине. Там привели пример: только в интервал с 6 по 10 января этого года на временно оккупированных Донетчине и Луганщине наблюдается массово пополнение госпиталей и медицинских учреждений военными РФ.

В то же время местные заведения не могут справиться с такой нагрузкой, поэтому оккупантов направляют в госпитали Белгорода. Недавно туда передислоцировали 300 военных РФ, 250 из них имели тяжелые ранения.

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