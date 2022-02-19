В Ростовской области развернули палаточные городки для эвакуированных из "ЛДНР" жителей.

Призывы террористов и марионеток Кремля Дениса Пушилина и Леонида Пасечника вынудили многих жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей согласиться на эвакуацию в РФ.

Фотокореспонденты Reuters показали, в каких условиях поселили эвакуированных из "ЛДНР" жителей.

Так, российские власти, вероятно, готовящие провокации на Донбассе и с этой целью организовавшие эвакуацию населения, оборудовали временный палаточный лагерь на пограничном пункте пропуска "Матвеев Курган" в Ростовской области.

В палаточных городках в Ростовской области стоят в ряд двухъярусные кровати, там совсем нет свободного места, лишь коридор для прохода. Внутри каждой палатки - места для нескольких десятков человек.

В каких условиях живут эвакуированные из "ЛДНР" в Ростовскую область: фото Reuters

Эвакуация жителей оккупированного Донбасса

В пятницу, 18 февраля, главари так называемых "ЛДНР" объявили об эвакуации населения в Ростовскую область из-за якобы запланированных украинскими военными боевых действий. Все это - провокации РФ. ВСУ не планируют никаких наступательных операций на Донбассе, а контролируемые Россией боевики резко нарастили количество обстрелов и устраивают провокации на Востоке Украины.

В тот же день, в оккупированных городах Донбасса наблюдалась паника: люди массово снимали деньги с карточек и заправляли свои автомобили. Согласившихся выезжать эвакуировали автобусами в Ростовскую область.

По приезду оказалось, что не всем жителям "ЛДНР" хватило мест в развернутых представителями страны-агрессора лагерях. Люди ночевали в холодных автобусах, их не покормили и не предоставили никаких условий.

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