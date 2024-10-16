Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман считает, что развертывание северокорейских войск важной частью расчетов Кремля на победу в войне.

Аналитики говорят, что хотя качество северокорейских войск в Украине будет низким, их численность будет представлять собой стимул для России.

По оценкам, северокорейская армия насчитывает более миллиона солдат, что дает президенту РФ Владимиру Путину потенциально большой резерв для пополнения своих сил, пишет The Telegraph.

"Трагично видеть, как партнеры Украины предлагают поддержку, как будто они играют в какую-то академическую симуляцию, основанную на теории, в то время как российские союзники просто бросают военную силу, чтобы помочь России победить", - сказал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс.

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Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман считает, что развертывание северокорейских войск важной частью расчетов Кремля на победу в войне. Он пояснил:

"Это означает открытие нового источника пушечного мяса. Это также означает использование нерусских. Никого не будет волновать, если северокорейские военные будут убиты".

Отмечается, что северокорейские солдаты не были замечены в бою со времен Холодной войны, когда они были задействованы в различных пограничных войнах в качестве советских союзников и доверенных лиц.

Война в Украине - участие солдат из КНДР

Согласно сообщениям российских военных блогеров, по крайней мере 18 северокорейских солдат уже дезертировали из своих тренировочных лагерей в России. США заявили, что они "обеспокоены" сообщениями о том, что Северная Корея может вскоре присоединиться к войне России против Украины.

В Организации Североатлантического договора решительно осуждают военное сотрудничество Российской Федерации и Северной Кореи. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В частности, он заявил, что в настоящее время не может подтвердить присоединение солдат Северной Кореи к российской захватнической армии.

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