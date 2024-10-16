Последствия боевых действий могут повлиять на северокорейцев - заставить их бежать из рядов российских войск.

Солдаты из Северной Кореи, которые присоединились к рядам российских оккупационных войск, со временем будут прибегать к дезертирству. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV.

В частности, он прокомментировал информацию о побеге 18 северокорейских солдат из рядов российских войск неподалеку границе Украины с Брянской и Курской областями. Эксперт считает, что можно попытаться осуществить определенное влияние на северокорейских солдат, или они бежали.

"Стоит попробовать, почему бы и нет. Потому что вопрос дезертирства солдат Северной Кореи встанет. Скажем так, мотивации классовой и идеологической борьбы и команды товарища Кима, что надо воевать с западным империализмом, я для них не вижу, то есть, что им делать в Украине", - отметил Попович.

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При этом, он считает, что в России степень свободы выше, несмотря на все особенности, чем в Северной Корее.

"Очевидно, они просто увидят больше мир и увидят последствия боевых действий, то я думаю, что факт дезертирства будет довольно существенным. Хотя не стоит их недооценивать тоже, потому что идеологическая накачка, которая безусловно есть у этих солдат, она тоже может иметь большое значение", - сказал Попович.

Кроме того, у эксперта спросили, как северокорейские солдаты будут взаимодействовать с российскими солдатами, учитывая языковой барьер.

"Языковой барьер можно преодолеть, если взяться как следует за это. По крайней мере увеличить процент, кто владеет русским языком", - считает Попович.

При этом, эксперт отмечает, что у него возникает больше вопрос логистики.

"Если их будет мало, там 3 тысячи - ладно это можно решить. Но 3 тыс. - это не то количество, которое способно оказать значительное влияние на ведение боевых действий. Если их будет 100 тыс., а такое количество фигурировало, и его еще позавчера опровергали Если это условное количество каким-то образом обеспечивать, то это же логистика, эшелоны, боеприпасы, оборудование, техника, эвакуация раненых и пополнение. А от Северной Кореи тысячи километров. И там одна или две железные дороги. Одна железная дорога непосредственно соединяет Российскую Федерацию с Северной Кореей, а дальше уже по Российской Федерации тоже возникают вопросы логистики", - сказал Попович.

Он добавил, что солдат из КНДР просто поставят где-то на границе и высвободят российские резервы, это тоже опасный формат.

"Как видим, сейчас Курская область подтверждает предположение, что они могут действовать на тех местах, на тех участках фронта, чтобы высвободить (российские) резервы", - сказал Попович.

Привлечение военных КНДР к войне в Украине

Как сообщал УНИАН, вооруженные силы российских захватчиков сформировали "особый бурятский батальон", в который вошли граждане из Северной Кореи. Уже известно о том, что 18 военных из Северной Кореи с бежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Военные КНДР служили на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ. Ориентировочно в этом батальоне служит около 3 тысяч человек.

СМИ пишут, что на Дальнем Востоке РФ идет подготовка более 10 тысяч северокорейских военных.

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