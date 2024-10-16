В НАТО решительно осуждают военное сотрудничество РФ и КНДР.

В Организации Североатлантического договора решительно осуждают военное сотрудничество Российской Федерации и Северной Кореи (КНДР). Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на пресс-конференции по поводу двухдневного заседания министров обороны 17-18 октября в Брюсселе.

В частности, генеральный секретарь Альянса сообщил, что в настоящее время не может подтвердить присоединение солдат Северной Кореи к российской захватнической армии.

"Я не могу подтвердить эти сообщения. Но, очевидно, что они вызывают обеспокоенность. Мы знаем, что Северная Корея помогает подпитывать военные усилия России против Украины. И мы решительно осуждаем углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", - сказал Рютте.

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Военные из КНДР в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что Северная Корея может отправить военных своих вооруженных сил на поддержку войны России против Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Кремль может использовать военных из КНДР с целью попытки убедить Запад избежать якобы разрастания выхода войны за пределы Украины, чтобы в итоге заставить Украину пойти на уступки и принять российские условия.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Северная Корея может отправить тысячи людей в поддержку захватнической войны Российской Федерации против Украины. Сейчас примерно 50% снарядов, которые имеет РФ для войны, поступают из Северной Кореи.

Военный обозреватель Денис Попович уверен, что северокорейские солдаты со временем будут прибегать к дезертирству, на них могут повлиять последствия боевых действий, чтобы заставить их бежать из рядов российских войск.

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