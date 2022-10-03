Волонтеры чешской организации "Dárek pro Putina" (Подарок для Путина) приобрели для Вооруженных сил Украины танк Т-72 AVENGER.
Об этом говорится в Twitter волонтеров.
Всего 11 288 человек задонатили 3 миллиона крон на технику для украинских военных.
"Да, Чехия - первая страна в мире, где люди насобирали на танк, чтобы отправить его против Путина. Томаш идет на войну!" - объявили волонтеры.
Следующей целью чешские волонтеры объявили сбор на боеприпасы для танков, гранатометов, гаубиц и пушек.
Позиция Чехии относительно войны в Украине
Еще накануне полномасштабного вторжения Чехия отправила Украине тысячи снарядов на 1,7 миллиона долларов.
Во время непосредственной агрессии Путина Прага продолжила активную поддержку Украины в финансовой и военной сферах. Еще в мае страна объявила о передаче ВСУ вертолетов, танков и реактивных систем.
Также Чехия приютила на своей территории тысячи украинских беженцев.