Следующей целью чешские волонтеры объявили сбор на боеприпасы для танков, гранатометов, гаубиц и пушек.

Волонтеры чешской организации "Dárek pro Putina" (Подарок для Путина) приобрели для Вооруженных сил Украины танк Т-72 AVENGER.

Об этом говорится в Twitter волонтеров.

Всего 11 288 человек задонатили 3 миллиона крон на технику для украинских военных.

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"Да, Чехия - первая страна в мире, где люди насобирали на танк, чтобы отправить его против Путина. Томаш идет на войну!" - объявили волонтеры.

Следующей целью чешские волонтеры объявили сбор на боеприпасы для танков, гранатометов, гаубиц и пушек.

Позиция Чехии относительно войны в Украине

Еще накануне полномасштабного вторжения Чехия отправила Украине тысячи снарядов на 1,7 миллиона долларов.

Во время непосредственной агрессии Путина Прага продолжила активную поддержку Украины в финансовой и военной сферах. Еще в мае страна объявила о передаче ВСУ вертолетов, танков и реактивных систем.

Также Чехия приютила на своей территории тысячи украинских беженцев.

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