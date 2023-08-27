Кузан отмечает, что дожди также помешают активному продвижению оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о лучшем времени для продвижение вглубь позиций врага, заметив, что во время сезона дождей делать это будет уже сложнее.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно украинского контрнаступления и того, когда может наступить его кульминация, когда накопленных ресурсов может уже не хватать для поддержания интенсивного давления на врага.

"Здесь все не зависит от наших ресурсов, а больше будет зависеть от погодных условий. То есть мы не можем ускориться с продвижением, если у нас просто не увеличить количество военной техники. И то, сами по себе бронированные машины не эффективны при преодолении именно минных заграждений", - сказал эксперт.

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По словам Кузана, выбранная сейчас стратегия является "единственно эффективной". При этом, отметил он, все же нужно увеличивать количество боеприпасов и интенсивность обстрелов. Кроме того, Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать тыловые склады и командные пункты противника, тем самым подрывая его обеспечение и логистику.

"Единственное, что нас в этой ситуации будет сдерживать, - это, конечно, сезон дождей, который начнется вот – октябрь-ноябрь. Вот здесь, конечно же, уже будет намного тяжелее любой стороне, которая продвигается, двигаться, особенно, с тяжелой техникой. Поэтому к этому времени, условно говоря, мы имеем время, насколько мы можем продвинуться вглубь позиций врага", - подчеркнул Кузан.

Во время сезона дождей, добавил он, и российские оккупанты не смогут так активно строить свои фортификационные сооружения.

"Конечно же, и на Лимано-Купянском направлении они не смогут продвигаться так активно. Потому что дожди более угрожающие для восточной части Украины, чем, условно, южной. И это будет означать, что мы снова зайдем в период позиционного противостояния, который продлится вплоть до весны следующего года", - отметил эксперт.

Кузан также отметил, что такая ситуация – это возможность для россиян получить "передышку", которую они ждут, поэтому нужно постоянно давить на них.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что контрнаступление украинских войск происходит по утвержденному плану.

По его словам, радикально ситуацию изменить может наличие в Вооруженных силах Украины современных истребителей. Речь идет о F-16.

В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что нерешительная военная поддержка со стороны западных партнеров стала одной из причин нынешних сложностей, с которыми сталкивается украинское контрнаступление. Он отметил, что у подготовленных украинских бригад сейчас есть много западного оружия и боеприпасов, но у России "было время забаррикадироваться".

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