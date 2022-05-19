До четверти области все еще находится под оккупацией.

Российские оккупанты, несмотря на успешные контратаки ВСУ, удерживают под своим контролем восточную часть Харьковской области. Ключевым для них является изюмское направление.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет "РБК-Украина".

Жданов уточнил, что именно по этому направлению от Волчанска проходит основной путь обеспечения оккупантов. Также в районе Изюма находится самое крупное скопление войск - до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвенково. Но там, в направлении от Барвенково на Изюм, украинские войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов. Поэтому они перешли там к обороне.

Важность Изюма для врага эксперт поясняет тем, что оттуда он мог наступать южнее, на подконтрольные Украине территории. Еще одна группировка должна была идти с юга.

"Их изначальный замысел, скорее всего, состоял в том, чтобы дойти с юга от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецка или Краматорска. В районе Гуляйполя мы также нанесли им поражение и они перешли к обороне", - рассказал Жданов.

Контрнаступление ВСУ под Харьковом

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрелов оккупантов.

По словам Синегубова, враг сосредоточился на обороне своих позиций, но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться.

Он уточнил, что под оккупацией сейчас находятся до 25% территории региона.