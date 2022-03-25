Они сливают информацию о ЗСУ и склоняют местных жителей также сотрудничать с оккупантами

В Изюме Харьковской области два депутата, бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщил в Facebook начальник отдела горсовета Максим Стрельник.

Он отметил, что пока украинская армия героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм, в "самом городе сейчас совершается преступление — государственная измена".

"Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", — сообщил чиновник.

Стрельник уточнил, что они предоставляют оккупантам информацию о расположении войск Вооруженных сил, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих теробороны и членах их семей. Кроме того, собирают персональные данные людей, оставшихся в городе, якобы для издания гумпомощи.

"Они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех, кто находится в блокадном городе, сотрудничать с российскими оккупантами", — сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Изюме оккупанты разбомбили жилой дом. Там в подвалах укрывались около 30 гражданских лиц. Спасатели не могут вытащить оттуда людей из-за постоянных обстрелов.