Сообщается о раненых, но их количество не уточняется.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину. На этот раз пострадало мирное население. Во время обстрела ранения получили люди, которые стояли в очереди на получение гуманитарной помощи.

Об этом информирует "Суспільне Харків".

Известно, что в результате обстрела есть раненые.

Пока более подробная информация и количество пострадавших от очередного военного преступления рашистів уточняется.

Напомним, в Изюме под завалами могут оставаться более 30 человек. Чтобы освободить их, необходима специальная техника.

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