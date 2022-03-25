Оккупанты продолжают открывать огонь по гражданскому населению.

За прошедшие сутки российские оккупанты открывали огонь в сторону Харькова и населенных пунктов Харьковской области более 55 раз. Согласно сводки ВСУ, фиксируется повышенная активность "Градов" и "Урагана".

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Синєгубов отметил, что от оккупантов пострадали Дергачи - гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие.

"Наши защитники дают достойный отпор: уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова.

Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма. Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, которые стоят в обороне города-героя Харькова, сбили ракету", - резюмировал председатель ОГА.

Напомним, на время военного положения все, кто будут заниматься хулиганством на блок-постах, или грубо нарушат ПДД, комендантский час, после задержания получат повестки в военкомат.

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