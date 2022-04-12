Из-за активных боевых действий и оккупации города российскими войсками там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи.

Оккупированный россиянами город Изюм в Харьковской области находится на грани выживания.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц.

Из-за активных боевых действий и оккупации города российскими войсками там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские заведения не работают, лекарств нет, заявляет Денисова.

"Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, и эвакуировать их из города тоже", - пишет омбудсмен.

Она подчеркнула, что поведение рашистов с мирным населением является военным преступлением и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Действия россиян также грубо нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения.

Денисова отмечает, что сейчас Изюм полностью оккупирован и стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область.

Омбудсмен призвала Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия безопасного гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из города Изюма.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что самой горячей точкой боевых действий на Харьковщине остается город Изюм. По данным чиновника, россияне атакуют мирное население.

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