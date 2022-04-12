На фоне вторжения РФ ситуация в городе неспокойная, его часто обстреливают оккупанты.

Харьков и область с начала полномасштабного вторжения РФ часто становятся целью обстрелов оккупантов. Так, в ночь на 11 апреля регион 66 раз обстреляла Россия.

УНИАН рассказывает, что происходит в Харькове и области во вторник, 12 апреля.

Как сообщалось, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Оккупанты атакуют объекты инфраструктуры и жилые дома, жертвами становятся мирные жители.

Россия атакует ряд украинских городов с воздуха, в частности, Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев.

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