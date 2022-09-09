Арестович отметил, что ВСУ "уже просто некуда девать пленных" оккупантов.

Там полный коллапс и катастрофа, российские войска сносит, как цунами.

Так советник ОПУ Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении.

"Взято множество вооружения и техники, пленных, почти изолирована изюмская группировка - там один проход с востока остался… С учётом разрушенного моста через Оскол, они окружены в оперативном отношении", - отметил Арестович. Видео дня

По словам советника ОПУ, "нам уже просто некуда девать пленных".

Ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, что Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступления на Харьковском направлении. Благодаря уверенным и слаженным действиям ВСУ при поддержке местного населения наши войска продвинулись практически на 50 км за три дня.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

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