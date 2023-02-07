Его побратимы сообщали, что он погиб под Изюмом на Харьковщине.

32-летний биолог и военный Бижан Шаропов, которого считали пропавшим с апреля 2022 года, погиб на войне.

Информацию об этом подтвердили в Институте физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины, где Шаропов учился и был научным сотрудником.

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Глава Совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Покойся с миром", – говорится в сообщении.

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Что известно о Бижане Шаропове

Бижан Шаропов родился 7 октября 1989 года в столице Таджикистана Душанбе, с 1995 года его семья жила в Киеве. Он учился на кафедре биологии факультета естественных наук НАУКМА, после – в аспирантуре в Институте физиологии НАН Украины. Бижан Шаропов был активным участником Революции Достоинства, в 2014-2015 годах воевал на Луганщине в составе батальона "Айдар".

В 2019 году Бижан защитил диссертацию кандидата наук, начал преподавать и был главой Совета молодых ученых Национальной академии медицинских наук Украины, научным сотрудником отдела нервно-мышечной физиологии Института физиологии. Выступал с научно-популярными лекциями и давал многочисленные интервью по вопросам нейробиологии и коронавирусной болезни.

В 2016 году вместе с несколькими другими ветеранами "Айдара" Шаропов основал частную биотехнологическую компанию по производству реактивов для биологических лабораторных исследований в Украине. Эта компания стала известной весной 2020 года, когда объявила о создании тест-системы на основе ПЦР для выявления возбудителя коронавирусной болезни.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Бижан Шаропов вернулся в армию. С весны он считался пропавшим без вести. На странице бойца в соцсетях, где он активно освещал военные будни, последняя публикация датирована 10 апреля.

Несмотря на то, что гибель военного не была подтверждена официально, его побратимы неоднократно сообщали, что он погиб под Изюмом. В частности, в октябре бойцы 92-й ОМБр посвятили памяти Шаропова видео, на котором за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции.

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