Из оккупированных населенных пунктов выехало 85-90% населения. Остались те, у кого не было возможности уехать.

На оккупированной части Запорожской области происходят бесчинства русских.

Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал в интервью Радио НВ.

"Временно оккупированные территории - это два полных районы региона, которые были заняты в первые три дня войны, — Мелитопольский и Бердянский; большая часть Васильевского и Пологовского районов. Там идут боевые действия, есть территории в оккупации - Энергодар или Пологи, Токмак, Бердянск, Мелитополь. Понятно, что ситуация разная на разных территориях, но в общем похищают людей, постоянное давление, попытки захватить управление этими территориями происходит постоянно", - заявил он.

Он отметил, что из оккупированных населенных пунктов выехало 85-90% населения. Остались те, у кого не было возможности уехать.

"Так называемая "ДНР" одно придумывает, самопровозглашенные лидеры-что-то другое. Там системной политики нет, а есть одно — усложнить людям жизнь, всеми силами пытаться вытеснить проукраинское население. А в силу того, что у нас абсолютное большинство граждан проукраинские, все же не вытеснит. И также орда, которая там занимается оккупационной работой, просто грабит. Грабят все, выставляя из квартиры полностью. Грабят зерно, имущество предпринимателей. Даже передвижение за деньги: выставляют на блокпостах таксу за пропуск", - добавил Старух.

Ранее сообщалось, что коллаборанты анонсировали "референдум" о присоединении Запорожской области к России.

Также коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

В Офисе президента Украины тем временем отмечают, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" абсолютно никчемные.

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