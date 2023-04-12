Определенный "след" шпиона уже нашли.

В Пентагоне сократили количество людей, которые сейчас имеют доступ к секретной информации. Решение приняли на фоне скандала с утечкой документов.

Как сообщает CBS News, пока неизвестно, сколько людей входит в этот список. По мнению журналистов, расследование инцидента будет проведено быстрее, чем ожидалось, поскольку определенный "след" шпиона уже нашли.

"Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие тайную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек", - говорится в сообщении.

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Издание ознакомилось с документами и пришло к выводу, что они были сложены, развернуты, а затем сфотографированы. По словам источника, не все принтеры имеют доступ к печати подобных документов. Устройства, на которых можно печатать эту информацию, проходят регистрацию и имеют уникальный ID. С учетом этой информации расследованию легче отследить путь документов.

Утечка секретных документов Пентагона

В начале апреля издание NYT со ссылкой на источники в Пентагоне заявило об утечке якобы "засекреченных документов"с планами оснащения ВСУ перед контрнаступлением.

В офисе президента Зеленского документы назвали "фотошопом" и российским ИПСО. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов из США является смесью правдивой и ложной информации.

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