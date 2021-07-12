Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ, а движение через КПВВ "Новотроицкое" разблокируют только для отдельных граждан дважды в неделю.

На линии разграничения из семи открытых контрольных пунктов въезда-выезда полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Как сообщается на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил, все КПВВ ежедневно, с 8:00 до 16:00, открыты для пропуска.

"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.

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Кроме того, российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".

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Автор: Антонина Доломанжи