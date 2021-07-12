На линии разграничения из семи открытых контрольных пунктов въезда-выезда полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".
Как сообщается на Facebook-странице штаба операции Объединенных сил, все КПВВ ежедневно, с 8:00 до 16:00, открыты для пропуска.
"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении.
Так, на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.
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Кроме того, российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".
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