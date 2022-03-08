Из них ориентировочно 1,7 тысячи - иностранные студенты.

Из города Сумы эвакуированы уже около 3,5 тысячи человек. Об этом во время телемарафона рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 3,5 тысячи человек на данный момент покинули город Сумы. Это где-то 1 тысяча 700 иностранных студентов и примерно такое же количество местных жителей", - отметил он.

Живицкий добавил, что люди очень напуганы.

"Особенно, вчерашней бомбежкой жилых кварталов в городе Сумы. В сюжете прозвучало, что погибло два ребенка. К сожалению, сегодня под завалами нашли тело еще одного ребенка", - сказал он.

Кроме того, Живицкий рассказал, что многие уехали из Сум собственными автомобилями.

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