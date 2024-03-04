Видео обнародовал Командующий Воздушных сил.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины впервые показали применение французских авиабомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), также известных как Hammer.

Об этом пишет OSINT-аналитик OSINTtechnical, ссылаясь на видео, которое сегодня опубликовал Командующий Воздушных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Сообщалось, что на видео - поражение российского объекта на Херсонщине управляемой авиационной бомбой.

Аналитик опубликовал снимок бомбы с видео в микробоге X (ранее Twitter). "Первое изображение французской бомбы большой дальности AASM-250 HAMMER на вооружении Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - написал он.

Он определил, что удар был нанесен по складу российских захватчиков в поселке Казачьи Лагери в Олешковской городской общине Херсонского района.

Что известно о передаче авиабомб Hammer Украине

AASM - это семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных компанией Safran Electronics & Defense. AASM является комплектом, который присоединяется к неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с дальностью более 70 км.

В январе в Министерстве обороны Франции заявили, что Украина в ближайшее время получит эти бомбы. Уже на днях в сети сообщили, что украинское войско уже применяет их на фронте.

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