Ранее в сеть выложили фотографию нескольких таких боеприпасов, подвешенных под Су-27 Воздушных сил ВСУ.

Бывший словацкий МиГ-29AS Воздушных сил Украины заметили сразу с пятью американскими авиабомбами GBU-39B SDB. Об этом сообщают российские ресурсы, в частности военно-технический блог bmpd.

Небольшие габариты и малый вес (130 кг) SDB позволяют подвешивать под западные самолеты большое количество таких боеприпасов: на одном из фото можно было заметить сразу 16 Small Diameter Bomb под американским штурмовиком A-10 Thunderbolt II.

Такой подход позволяет либо поражать за один вылет большое количество различных целей, либо сбрасывать много боеприпасов на одну, повышая шансы на ее уничтожение.

Видео дня

Напомним, недавно УНИАН сообщал, что ВСУ начали применять на своих самолетах авиабомбы GBU-39. На одном из более ранних фото можно увидеть GBU-39/В SDB на подвеске истребителя Су-27 Воздушных сил. Очевидно, теперь среди "штатных" носителей подтвержден и МиГ-29.

GBU-39 - что это за бомба

GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) разработала компания Boeing. Она предназначена для увеличения количества целей, поражаемых за один вылет. GBU-39 получила крылья, разлагающиеся в воздухе: это существенно увеличивает дальность поражения - бомба способна планировать. Ее максимальная дальность составляет 110 км.

Среди главных преимуществ бомбы называют точность и малозаметность. Последнее затрудняет ее перехват. Среди носителей SDB - американские истребители пятого поколения.

На основе GBU-39 американцы создали боеприпас GLSDB, который можно запускать с наземных установок. Из-за российских средств радиоэлектронной борьбы система продемонстрировала спорную эффективность в боевых условиях. Чтобы исправить этот недостаток компании Boeing понадобятся "месяцы".

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