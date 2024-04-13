Ранее в сеть уже выкладывали кадры прилетов бомб Armement Air-Sol Modulaire по российским позициям.

В сеть выложили видео запуска украинским истребителем Су-27 французской корректируемой авиационной бомбы AASM-250 - одной из версий Armement Air-Sol Modulaire (сокр. AASM, A2SM или HAMMER). Об этом сообщает "Милитарный".

На представленном видео можно увидеть, как украинский самолет сбрасывает бомбу с левого пускового устройства. Также при детальном осмотре можно заметить похожий боеприпас, который установили под правую консоль крыла.

Авиационная бомба авиационной бомбы AASM-250 - что о ней известно

Armement Air-Sol Modulaire является семейством французских высокоточных боеприпасов, разработанных Safran Electronics & Defense. Это комплект, который присоединяется к неуправляемой бомбе, превращая ее в управляемую. Дальность действия AASM составляет более 70 км. Возможна интеграция различных блоков наведения и различных боеприпасов.

По состоянию на 2011 год один комплект AASM стоил примерно 160 тыс евро. Среди штатных носителей HAMMER - французский ударный самолет Mirage 2000D и многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

AASM на вооружении Украины

Напомним, еще в начале марта стало известно, что новые французские авиабомбы AASM, о поставках которых было сообщено заранее, уже используют на фронте.

Сообщалось, в частности, что AASM-250 использовали для удара по Авдеевскому коксохимическому заводу, который на тот момент уже находился под контролем россиян.

Также ранее стало известно, что под AASM адаптировали украинские МиГ-29 и Су-24. Очевидно, теперь к ним присоединился еще и Су-27.

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