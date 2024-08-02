В списке есть ракеты "воздух-воздух" типов AIM-120 Amraam и AIM-9X.

Под крылом американский истребитель F-16 может быть оснащен самым разнообразным вооружением. Тип и количество этого оружия имеют решающее значение для роли переданных самолетов Украине в войне, пишет швейцарская газета NZZ.

Отмечается, что F-16 - это всего лишь летающая платформа для различных управляемых ракет, которые можно запускать с этого самолета.

В издании сделали предположения относительно оружия, которым может быть оснащены украинские F-16:

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Ракеты "воздух-воздух" типов AIM-120 Amraam и AIM-9X для борьбы с самолетами и вертолетами (это две наиболее распространенные управляемые ракеты в ВВС западных стран; AIM-120 с дальностью действия до 180 километров находит цель благодаря активной РЛС, и пилот может сразу же после пуска развернуться и выйти из опасной зоны).

Ракеты "воздух-земля" типа AGM-88 Harm для борьбы с радиолокационными системами (ГСН этой управляемой ракеты ориентируется на электромагнитные волны радиолокационных систем противника и таким образом находит свою цель).

Управляемые ракеты Harpoon для борьбы с кораблями (ими был потоплен как минимум один российский военный корабль).

Высокоточные планирующие бомбы для борьбы с наземными целями.

Крылатые ракеты для ударов по внутренней территории России (F-16 может быть адаптирован под такие крылатые ракеты, как Storm Shadow/Scalp с дальностью полета около 500 километров и AGM-158 Jassm).

Оружие для украинских F-16 - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что США оснастят поставленные Украине истребители F-16 современным вооружением, включая ракеты класса "воздух - воздух".

Отмечалось, что вооружение для F-16 от США включает ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM; версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие; и так называемые бомбы малого диаметра. Кроме того, США отправят для самолетов усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности, известные как AMRAAM, и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

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