Эффект от поставки истребителей зависит от различных факторов, говорится в публикации.

Переданные Украине истребители F-16 не обеспечат прорыв в войне и не окажут какого-либо серьезного влияния на боевые действия в этом году, а сыграют роль в долгосрочном изменении стратегической ситуации. Такой прогноз делают в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пишет швейцарская газета NZZ.

"Эффект от поставки истребителей зависит от различных факторов, в том числе от количества самолетов, типа вооружения и оперативных ограничений, которые Запад накладывает на украинцев по политическим причинам. Поскольку многое из этого неизвестно, военные эксперты осторожны в своих прогнозах", - говорится в публикации.

Ожидается, что F-16 сыграют важную роль в защите воздушного пространства Украины: в качестве дополнения к наземной ПВО они смогут сбивать российские крылатые ракеты и беспилотники, а также планирующие бомбы, пишет издание.

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Эксперты спорят о том, будут ли украинцы также предпринимать более смелые атаки по наземным целям далеко за линией фронта. Например, возможны удары по позициям российской ПВО. Это будет во многом зависеть от типа вооружения F-16 и баланса сил в воздушном пространстве, отмечается в статье.

Истребители F-16 уже в Украине - что сообщалось

Напомним, 31 июля стало известно, что Украина получила первую партию истребителей F-16.

Позже появилась информация, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине.

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