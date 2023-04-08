Кроме того, вражеские подразделения постоянно маневрируют и пытаются найти для себя новые места расположения.

На юге перепуганные контрнаступлением украинских воинов оккупанты формируют "живые щиты" из мирного населения, чтобы прикрываться им в случае атаки. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, на юге продолжается насильственная эвакуация людей. Составляются списки, продолжается насильственная паспортизация.

"Они имеют сами неустойчивую моральную позицию внутреннюю, поскольку все испуганы тем самым контрнаступлением, о котором много говорят, но они не знают, откуда его ожидать, и пытаются каким-то образом сымитировать заботу о людях", - сказала она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты собирают мирное население, чтобы прикрываться им.

"Эта "забота" проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевезти его в те места, в которых они планируют располагать свои подразделения, и прикрываться им, как живым щитом. Это уже стало практикой, которую мы наблюдаем долгий период времени", - пояснила пресс-секретарь.

Гуменюк отметила, что когда ВСУ "работают" по левому берегу Херсонской области, самое главное - чтобы не пострадало мирное население.

"Вражеские подразделения постоянно маневрируют, пытаются найти себе новые места расположения, в том числе наблюдательных пунктов, боевого снабжения, пунктов боевого расположения, техники и боеприпасов", - сообщила Гуменюк.

Подготовка к контрнаступлению Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении украинской армии, заявил, что у российских оккупантов еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены.

По информации Генштаба, российские захватчики с конца апреля планируют принудительный вывоз населения из Херсонской и Запорожской областей в оккупированный Крым.

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