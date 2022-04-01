Разрушенное вследствие обстрелов РФ здание в Ирпене / фото: CNN

Ирпень по-прежнему чрезвычайно опасен и закрыт для гражданских лиц - город все еще находится в пределах досягаемости российской артиллерии. Однако даже после окончания боевых действий местные жители нескоро смогут вернуться - большинство зданий сейчас либо разрушены, либо повреждены и не подлежат ремонту.

Сейчас же бои в близлежащих районах Бучи и Гостомеля продолжаются, однако Ирпень полностью перешел под контроль ВСУ. Однако в районе все еще остаются российские боевики. Местные власти во главе с мэром города организуют поиски оставшихся российских солдат. Об этом сообщают корреспонденты CNN. 

Наиболее безопасный путь в город - грунтовые дороги посреди леса. По словам военных, только так можно избежать обстрелов российской артиллерии.

"За рекой Ирпень повсюду разрушения, вызванные месячным противостоянием между российскими и украинскими войсками. Неразбитых окон немного, почти на каждом углу поваленные деревья, разбитая или уничтоженная военная техника. Большинство - русская", - говорится в репортаже издания.

Немногочисленные местные жители, которые остались в городе, были вынуждены переехать из домов в бомбоубежища из-за интенсивных обстрелов, куда также снесли все, что было в домах.

"Невозможно вернуться домой, — объясняет 66-летний Иван Бойко. "Каждую ночь и день стреляют. Страшно выходить".

"После нескольких дней интенсивных обстрелов в Ирпене царит устрашающая тишина, тишину нарушают лишь редкие выстрелы вдалеке. Похоже на город-призрак", - отмечают журналисты.

Местные власти используют возможность найти тела убитых. Сейчас операция приостановлена из-за возобновившихся обстрелов российских оккупантов.

"Наша группа полиции, которая вывозила трупы, была обстреляна из минометов", - заявил в четверг журналистам в Ирпене начальник полиции Киевской области. "Они целый час лежали под мостом, ожидая, когда обстрел остановится".

"Противник действует грязно. Он может вести огонь на расстоянии до 7 километров", — добавляет он. По данным правоохранителей, за один час российские войска совершили 348 ударов по одному району".

Фото Ирпень 01 апреля 2022
Фото Ирпень 01 апреля 2022
Фото Ирпень 01 апреля 2022
Фото Ирпень 01 апреля 2022

По данным местных властей, разрушено около 50% объектов критической инфраструктуры. Однако, по словам украинских военных, возвращение города подняло всем настроение, и ЗСУ не остановятся на достигнутом.

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