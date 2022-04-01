По данным местных властей, в городе разрушено около 50% объектов критической инфраструктуры.

Ирпень по-прежнему чрезвычайно опасен и закрыт для гражданских лиц - город все еще находится в пределах досягаемости российской артиллерии. Однако даже после окончания боевых действий местные жители нескоро смогут вернуться - большинство зданий сейчас либо разрушены, либо повреждены и не подлежат ремонту.

Сейчас же бои в близлежащих районах Бучи и Гостомеля продолжаются, однако Ирпень полностью перешел под контроль ВСУ. Однако в районе все еще остаются российские боевики. Местные власти во главе с мэром города организуют поиски оставшихся российских солдат. Об этом сообщают корреспонденты CNN.

Наиболее безопасный путь в город - грунтовые дороги посреди леса. По словам военных, только так можно избежать обстрелов российской артиллерии.

"За рекой Ирпень повсюду разрушения, вызванные месячным противостоянием между российскими и украинскими войсками. Неразбитых окон немного, почти на каждом углу поваленные деревья, разбитая или уничтоженная военная техника. Большинство - русская", - говорится в репортаже издания.

Немногочисленные местные жители, которые остались в городе, были вынуждены переехать из домов в бомбоубежища из-за интенсивных обстрелов, куда также снесли все, что было в домах.

"Невозможно вернуться домой, — объясняет 66-летний Иван Бойко. "Каждую ночь и день стреляют. Страшно выходить".

"После нескольких дней интенсивных обстрелов в Ирпене царит устрашающая тишина, тишину нарушают лишь редкие выстрелы вдалеке. Похоже на город-призрак", - отмечают журналисты.

Местные власти используют возможность найти тела убитых. Сейчас операция приостановлена из-за возобновившихся обстрелов российских оккупантов.

"Наша группа полиции, которая вывозила трупы, была обстреляна из минометов", - заявил в четверг журналистам в Ирпене начальник полиции Киевской области. "Они целый час лежали под мостом, ожидая, когда обстрел остановится".

"Противник действует грязно. Он может вести огонь на расстоянии до 7 километров", — добавляет он. По данным правоохранителей, за один час российские войска совершили 348 ударов по одному району".

По данным местных властей, разрушено около 50% объектов критической инфраструктуры. Однако, по словам украинских военных, возвращение города подняло всем настроение, и ЗСУ не остановятся на достигнутом.

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