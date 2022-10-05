Николай Маломуж отметил, что на вооружении России около 200 иранских дронов.

Российские оккупанты могут устроить массированную атаку иранскими беспилотниками даже на Киев, но, скорее всего, их будут применять избирательно. В Украине хорошая система обороны.

Об этом рассказал бывший глава внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала Freedom.

"В Иране заявляли, что поддерживают суверенитет Украины, и обещали, что оружие из Ирана не поступит. Но личная договоренность Путина и Верховного лидера Ирана привела к тому, что беспилотники поступил в разобранном виде, их собирали в России", - отметил генерал.

По его словам, на вооружении России около 200 иранских дронов.

"Можно сказать, что использовали около 50 беспилотников, но еще около 150 находятся в России. Москва пытается пугать, что они недосягаемы, что они наносят удары, но ВСУ могут их сбивать", - указал Маломуж.

При этом он не исключает, что массированная атака дронами может быть даже на Киев, но Россия понимает, что в Украине мощная система обороны, поэтому применять их будут избирательно, чтобы запугать.

Продажа России иранских беспилотников - что известно

23 июля советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что РФ попросила у Ирана беспилотники. Уже 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. Вскоре возле Купянска на Харьковщине ВСУ сбили первый БПЛА с "иранским следом".

Иранские дроны-камикадзе оккупанты применили для многочисленных атак по Одесской области, Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине, Днепропетровщине. В ночь на 5 октября иранскими дронами атаковали Белую Церковь на Киевщине.

Подразделения противовоздушной обороны все чаще сбивают дроны-камикадзе иранского производства.

Несмотря на сбитые в Украине иранские дроны, власти это страны продолжают отрицать их продажу России. 5 октября спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани снова заявил о непричастности к поставкам беспилотников российским оккупатам.

Вас также могут заинтересовать новости: