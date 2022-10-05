Эксперт уверяет, что наши военные скорректировали алгоритмы борьбы с этими беспилотниками.

Инициатор проекта создания беспилотников Владимир Яценко назвал три фактора, из-за которых вражеские дроны-камикадазе смогли пролететь незамеченными вплоть до Белой Церкви в Киевской области.

В эфире телемарафона эксперт прокомментировал обстрел Белой Церкви российскими дронами-камикадзе иранского производства.

Яценко отметил, что такие беспилотники враг может использовать, если задает небольшую высоту, например 200 м. Он пояснил, что украинские военные имеют определенный алгоритм и систему обнаружения воздушных целей противника, летящие на различных высотах.

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"Что касается событий сегодня ночью, то это несколько факторов (почему дроны долетели до целей – УНИАН). Во-первых, слишком глубоко от линии соприкосновения, где уже не было нашего РЭБа (системы радиоэлектронной борьбы); слишком низко и темно. Поэтому они летели, я так считаю, незамеченными", - сказал Яценко.

Он добавил, что, по его данным, уже усовершенствована система отслеживания беспилотников, в частности, будут использоваться теперь приборы ночного видения.

"Насколько я понимаю, то уже сегодня ночью наши военные будут использовать новые алгоритмы борьбы с этими беспилотниками", - сказал эксперт.

Яценко сообщил, что его команда присоединилась к изучению составляющих иранских дронов.

"Мы их хорошо изучаем. И могу сказать, что России надо ждать "ответочку" от нас. Пусть подметают Красную площадь, скоро там будем", - сказал Яценко.

По его словам, для этих беспилотников используются комплектующие китайского производства.

"Думаю, очень быстро мы узнаем, на каком заводе собирались комплектующие для этого беспилотника, и обратимся к США, возможно, чтобы инициировать какие-то санкции к этим производителям... то есть с этим можно бороться. Я думаю, что китайский производитель не будет рисковать, подпадая под санкции Соединенных Штатов", - подчеркнул Яценко.

В то же время, по его словам, очень быстро наращиваются сейчас темпы по производству украинских БПЛА.

"И недаром я напомнил о Красной площади. Думаю, на шесть иранских беспилотников через пару месяцев мы сможем ответить 60 украинскими беспилотниками", - сказал Яценко.

Российские дроны-камикадзе атаковали Киевскую область

Ночью 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церковь в Киевской области дронами-камикадзе. Вооруженные силы Украины уничтожили 6 из всего 12 дронов-камикадзе, которыми российские оккупанты ночью с юга атаковали Украину.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, зафиксировано 6 попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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