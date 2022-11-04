Президент поблагодарил украинских воинов за успешные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах Сил обороны Украины в сбитии российских дронов иранского производства и крылатых ракет, а также в уничтожении вражеской техники.

Глава государства во время вечернего обращения к украинцам отметил, что в течение суток в большинстве регионов нашего государства несколько раз объявлялась воздушная тревога.

"Есть сбитые "Шахеды", есть сбитые"Калибры". В частности, восемь "Шахедов" сбиты подразделением 301-го Никопольского зенитного ракетного полка. Два "Калибры" уничтожены подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр"", - заявил Зеленский.

Видео дня

Президент поблагодарил украинских воинов за этот результат.

"На юге, как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406 – й отдельной артиллерийской бригады - очень метко", - подчеркнул украинский лидер.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, за последние сутки на юге ВСУ нанесли мощных ударов по объектам оккупантов. За этот период Силы обороны выполнили 167 огневых задач.

По оценке аналитиков ISW, рашисты столкнулись с серьезными проблемами в Украине. Параллельно со значительными потерями личного состава, российская армия не может наладить поставка тяжелой военной техники.

Сегодня, 4 ноября, ВСУ показали видео эффектного уничтожения складов оккупантов в одной из самых горячих точек фронта.

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