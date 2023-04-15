Более половины респондентов намерены потратить не более 300 злотых (2600 грн) на пасхальные покупки и путешествия.

Более половины беженцев из Украины, находящихся в Польше, намерены потратить на Пасху этого года от 101 до 300 злотых (880-2600 грн), свидетельствует опрос "военные беженцы из Украины. Пасха в Польше", проведенный миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что почти 1/4 украинских беженцев, находящихся в Польше (24%), не планируют праздновать Пасху, а более половины респондентов (55%) намерены потратить не более 300 злотых (2600 грн) на пасхальные покупки и путешествия. Только каждый пятый беженец (21%) объявляет более высокие расходы.

Согласно исследованию, среди блюд традиционной польской кухни, предпочитаемых беженцами, чаще всего упоминаются голубцы (37%) и украинский борщ (36%). Кроме того, 30% респондентов признались, что им больше всего нравится традиционный польский кислый ржаной суп "журек", который менее известен в Украине. Чизкейк (серник - 27%) и яблочный пирог (шарлотка - 24%) также вошли в пятерку блюд, которые чаще всего выбирают беженцы.

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Как проводилось исследование

Исследование "Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше" было проведено 23-28 марта 2023 года в разных городах и регионах Польши, в т. ч. В Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Зеленой Гуре, Серадзе, Тарнове, Перемышле, Шидловце, Вадовице и Кринице Гурской. В исследовании приняли участие 400 граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинские беженцы в Польше - подробности

Исследование показывает, что 45% респондентов проведут Пасху в семье в Польше, а каждый третий украинский беженец (36%) свяжется (по телефону или онлайн) с родственниками, которые не проживают в нашей стране. Кроме того, 33% респондентов отметили, что проведут Пасху в Польше с украинскими друзьями, а 11% с польскими друзьями.

Сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши. В то же время более половины украинцев ждут возможности вернуться домой.