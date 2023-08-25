Он пояснил, что Украина делает ставку на качественное и современное высокоточное оружие, и потихоньку будет выводить из состава Воздушных сил старые советские самолеты.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает уменьшения в дальнейшем парке военной авиации Украины, по сравнению с довоенным временем.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, не планируется ли объявление дополнительного набора пилотов, поскольку теперь и Норвегия присоединится к еще двум странам, которые должны предоставить Украине самолеты F-16, поэтому парк воздушных судов увеличится.

"Я бы даже сказал, что по сравнению с той техникой, что у нас была на вооружении еще до войны, я бы сказал наоборот, что парк у нас будет, пожалуй, уменьшаться. Потому что мы делаем сегодня ставку, так сказать, на высокотехнологичное, высокоточное оружие, качественное, современное. То есть на самолеты западного образца, такие как F-16 или другие типы, которые будут многоцелевыми", - отметил Игнат.

Видео дня

Он добавил, что у Воздушных сил на вооружении сейчас есть четыре основных типа тактической авиации, которые планируется заменить на один или, возможно, на два типа. И они будут выполнять разные функции: работать и как истребители, и как ударная авиация.

"Поэтому с пилотами, в конце концов, здесь не так все просто. Объявить набор, пройти курсы - этого недостаточно. Пилоты учатся пять лет в профильном вузе Воздушных сил - Харьковский национальный университет имени Ивана Кожедуба, который сегодня работает, функционирует", - рассказал спикер.

В то же время он отметил, что на базе в Харькове обучение пришлось приостановить, но курсанты, как и авиация, были рассредоточены по территории Украины. По словам Игната, некоторые выпускники уже учатся в Великобритании и проходят базовую подготовку.

"Именно поэтому процесс неустанен. И кто хочет, действительно хочет становиться пилотом, кто сейчас уже проявит такое желание, в школьном возрасте или в каком-то другом ВУЗе, то это уже потенциальный кандидат на западный самолет, потому что понятно, что мы будем получать эту технику и потихоньку выводить из состава Воздушных сил старые советские самолеты", - сказал он.

Украинская авиация

Как сообщал УНИАН, 24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16, В настоящее время ведется обсуждение того, как и когда это произойдет.

Так, Норвегия стала третьей страной после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16. Панее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42.

Вчера Пентагон официально подтвердил, что США будут учить украинцев на F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: