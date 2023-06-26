Украинские самолеты успешно выполняют боевые задачи, от чего у врага "пылает", поэтому он пытается атаковать украинские аэродромы.

В начале июня Украина потеряла один самолет, тогда как Россия в своих сводках "уничтожает" по 20 украинских самолетов ежемесячно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Отвечая на вопрос о защите от атак российских оккупантов самолетов F-16 по прибытии их в Украину, представитель отметил, что Россия в своих сводках "уничтожает" в месяц по 20 самолетов наших, а то и больше".

"В июне у нас была потеря самолета. Это было в начале этого месяца. К сожалению, такое случается, это война и тоже есть потери. Но это один. У них там уже 20, а то и больше, в их сводках", - сказал Игнат.

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Он добавил, что украинские самолеты сегодня выполняют задачи на десятках оперативных аэродромов.

"И выполняют боевые задачи довольно успешно. Я думаю, вы все видите результаты этой боевой работы. У врага, понятно что,"пылает". Неоднократно враг пытался за те крайние две недели атаковать аэродромы: это и Кропивницкий, и Днепр. Буквально эта атака ракетами Х-22 по Днепру. И Староконстантинов", - отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что враг пытается уничтожить предоставленное Украине ее партнерами вооружение и самолеты, которые ежедневно выполняют десятки боевых вылетов.

"Но в воздушных силах это прекрасно знают, понимают. Есть опыт ведения войны. И самолеты, конечно что, рассредоточенные, самолеты прячут. И они продолжают выполнять задачи, и ни одна российская статистика их не уничтожит", - сказал Игнат.

Он добавил, что самолеты F-16 будут работать в таком же режиме, то есть выполнять боевые задачи и размещаться так, как и украинская авиация.

"Но они будут значительно эффективнее бить врага с воздуха", - подчеркнул спикер.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в мае несколько стран согласились создать "коалицию истребителей" и начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16.для реализации этого требовалось разрешение Соединенных Штатов Америки как страны-производителя истребителей, и Вашингтон заявил о поддержке этого проекта. В Нидерландах заявили, что обучение пилотов стартует этим летом.

Однако решение о поставках Украине истребителей западного производства еще не принято. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года. Воздушные силы Украины заявляли, что рассчитывают получить 48 истребителей F-16.

По данным издания Politico, западные партнеры рассматривают Румынию как место для обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16.сами же самолеты Украина может получить в 2024 году.