Он отметил, что с помощью дальнобойных авиационных ракет украинские войска смогут истощить российские резервы, расположенные во временно оккупированном Крыму.

Военный аналитик, полковник Петр Черник отметил, что авиация - это то оружие, которое меняет ход военных противостояний.

Россия сейчас применяет управляемые авиационные бомбы, которые сбрасываются с самолетов Су-34 и планируют около 70 км, рассказал он, передает Military Media Center. По словам Черника, у ВСУ пока не чем на это ответить.

Он пояснил, что сбивать самолеты на таком расстоянии возможно только с помощью полноценных ракет "воздух-воздух" с дальним радиусом действия, которые могут быть интегрированы в F-16.

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"То есть действительно это оружие может переломить ход этой войны", - сказал аналитик.

Он добавил, что с помощью дальнобойных авиационных ракет украинские войска также смогут истощить российские резервы, расположенные во временно оккупированном Крыму.

"Авиация очень нужна и я уверен, что она будет. Вопрос только, когда и в каком количестве", - выразил убеждение Черник.

При этом он уточнил, что для реализации своих целей Украина нуждается как минимум в трех эскадрильях F-16, то есть 36 самолетах.

Истребители F-16 для Украины

Три месяца назад создали "коалицию" по предоставлению Украине F-16, на чем Украина настаивала последние полгода. Коалицию возглавили Дания и Нидерланды. В Амстердаме сообщили, что обучение украинских пилотов начнется летом.

Сегодня адмирал, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что ВСУ не получат истребители F-16 до тех пор, пока не завершится контрнаступление.

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